Price Chopper, Market 32 recalling bakery items due to incomplete labels

SCHENECTADY, N.Y. (NEWS10) – Price Chopper and Market 32 is recalling bakery items due to labels having incomplete allergen information.

Price Chopper/Market 32 says there is no risk to those not allergic to wheat, milk, eggs, tree nuts, peanuts or soy.

Customers with a bakery product that has missing allergen information can return it to their local Price Chopper/Market 32 store for a full refund.

The following items are part of the recall:

4173523317 4PK RASP GLAZ PACZKI (MH)

4173523199 FROZ CHO CUPCK WT BETR 6P

4173523214 4PK LEMON PACZKI GLAZED

4173522179 6PK CHERRY CHIP MUFFIN

4173522424 4PK STRAWBERRY MUFFIN

4173522176 FRO CHC CPCK CHC BUTR 6PK

4173522177 FROZ CHC CPCK CHC BETR6P

4173524396 8″ CHOC BERRY TART

4173522064 NEW 8 COCONUT CREAM PIE

4173523639 4PK LEMON GLZD PACZKI (PF

4173522418 4PK CHOCOLATE CHIP MUFFIN

4173526116 FROZ YLW CPCK WHT BETR 6P

4173523321 4PK LEMON GLAZ PACZKI

4173526115 FRZ YLW CPCK CHOC BUTRCRM

4173526117 FROZ. YLW CPCK CHC BETR 6

4173523404 6PK RED VELVET DONUTS

4173524399 8″ KIWI BERRY TART

4173524397 8″ SPIRAL FRUIT TART

4173526124 6PK CHOC AIRBRUSH CUPCAKS

4173522783 CHOCOLATE CUPCAKES 6PK

4173526125 6PK YELLOW AIRBRUSH CUPCK

4173522781 YELLOW CUPCAKES 6PK

4173523240 6PK CHOC CPCK WHT BETTRCR

4173525191 BEN & BILL S 1# MARBLE RY

4173523239 6PK CHOC CPCK CHC BUTTRCR

4173523241 6PK CHOC CPCK CHC BETTRCR

4173523235 6PK YLW CUPCK WHT BETTRCR

4173522901 DL STRAWBERRY SHORTCAKE

4173524398 8″ TRIPLE CHOC TART

4173523234 6PK YLW CPCK CHOC BUTTRCR

4173522049 DLX CINNAMON COFFEE CAKE

4173523236 6PK YLW CUPCK CHOC BETTRC

4173522812 SL 8″ YLW W/BETTERCREME

4173524509 7″ PATRIOTIC FRUIT TART

4173523809 CMC 7″ FRUIT TART

4173524827 8″ CHOC DIPPED STBRY TART

4173522063 NEW 8 BANANA CREAM PIE

4173523762 7″ VERY BERRY TART

4173524828 8″ RASPBRY VANILLA TART

4173523729 9″ FLUTED FRUITED TART

4173523763 9″ SUNBURST TART

4173523728 9″ FLUTED BERRY TART

4173524831 8″ LEMONBERRY TART

4173524330 NAKED LIL LAYER SMORES CK

4173524332 NAKED LIL LAYER CHOC CAKE

4173522062 NEW 8 CHOCOLATE CREAM PIE

4173523912 8″ COOKIE MOUNTAIN TART

4173523913 CHOC COOKIE MOUNTAIN TART

4173524329 NAKED LIL LAYER STBRY CK

4173524331 NAKED LIL LAYER CKIES CRM

4173524333 NAKED LIL LAYER CHOC/STRY

4173524335 NAKED LIL LAYER CHIP AHOY

Customers who purchased these products have been contacted through the company’s AdvantEdge program.